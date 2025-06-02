Россия передаст Украине шесть тысяч тел военных ВСУ

Мединский: РФ на следующей неделе передаст Украине шесть тысяч тел военных ВСУ

Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне шесть тысяч замороженных тел погибших украинских солдат, они хранились у нас», — сказал он.

До этого сообщалось, что Россия и Украина в рамках переговоров в Стамбуле подробно обсудили обмены между сторонами.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны представили свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, также в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле.