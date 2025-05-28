Около 80% личного состава 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено российскими войсками в результате долгих попыток удержать оборону на Южно-Донецком участке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

Отмечается, что в составе бригады находились боевики нескольких террористических организаций, включая «Правый сектор» (организация запрещена в России).

По словам собеседника агентства, уцелевший после боев личный состав украинской бригады считается небоеспособным и не может продолжать полноценные военные действия.

20 мая агентство сообщало, что несколько подразделений ВСУ, включая 67-ю отдельную механизированную бригаду, понесли значительные потери в боях за село Беловоды в Сумской области. Позднее стало известно, что украинская армия потеряла контроль над трассой, идущей от границы в областной центр Сумы.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курской приграничье от ВСУ, президент России Владимир Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал о наступательных действиях российских войск.