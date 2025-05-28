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Белоусов рассказал о наступательных действиях российских войск

Белоусов: ВС РФ успешно ведут наступление практически на всех участках фронта
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские войска успешно наступают практически на всех участках фронта. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке, передает РИА Новости.

»[ВС РФ] ведут успешные наступательные действия практически на всех участках фронта», — цитирует главу Минобороны РФ агентство.

25 мая немецкое издание Bild писало, что Россия готовится к большому наступлению в июне. По данным издания, наступление ожидается на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Россия для этих целей готовит тысячи солдат, а также танки. Кроме того, ВС РФ активизировали атаки по украинским логистическим целям.

По информации Sky News, Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова. По сведениям телеканала, в этом районе сосредоточено 60-70 тыс. солдат.

Ранее аналитик оценил вероятность нового наступления ВСУ.

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