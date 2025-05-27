РИА Новости: ВСУ потеряли контроль над трассой от границы в Сумы

Украинская армия потеряла контроль над трассой, идущей от границы в областной центр Сумы. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, после отступления из населенного пункта Беловоды украинские военные больше не контролируют одну из ключевых трасс, которая ранее активно использовалась для переброски личного состава и грузов из Сум на линию фронта.

26 мая в министерстве обороны России сообщили, что российские военные обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Беловоды в Сумской области. Благодаря воздушной разведке десантники вскрыли систему обороны украинских войск и главные опорные пункты, после чего были подавлены огневые точки и пункты управления ВСУ.

20 мая стало известно, что несколько подразделений ВСУ, включая 67-ю отдельную механизированную бригаду, понесли значительные потери в боях за село Беловоды.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.