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Стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области

ТАСС: несколько подразделений ВСУ понесли колоссальные потери в Беловодах
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Gleb Garanich/Reuters

Несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая 67-я отдельную механизированную бригаду, бывшее подразделение «Правого сектора» (организация запрещена в России), понесли значительные потери в боях за село Беловоды в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что бои за населенный пункт начались еще в апреле, тогда за его оборону была ответственна 67-я ОМБр.

«Бригада несла колоссальные потери. Деморализованные военные ВСУ самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине области, где за ними уже охотились сотрудники ВСП (аналог российской военной полиции)», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что командира бригады Александра Поляева отправили в отставку на фоне больших потерь. Новый командир бригады является сыном экс-начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. По словам собеседника, усилить подразделения 21-й ОМБр ВСУ должны были военнослужащие из 67-й механизированной бригады, однако солдаты отказались выполнять приказ по выдвижению в направлении села.

«Всех «отказников» отдали в распоряжение командира 225-й ОШП и отправили на направление Гоптаровки. Спешно перебросанные сводные роты 21-й ОМБр были уничтожены в Беловодах. В качестве «пожарной команды» выступили подразделения элитного 78-го ОДШП, но рота этого штурмового полка пропала без вести», — добавили в силовых структурах.

Накануне стало известно, что из 202 населенных пунктов Сумской области Украины эвакуировали 65% населения.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.

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