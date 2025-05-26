«Мы предупреждали»: Трампу посоветовали не удивляться ответным ударам ВС России

Россия не может молча наблюдать за атаками ВСУ на свои регионы, так как это будет означать согласие с киевской политикой шантажа и угроз, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Предупреждения о том, что нападения на российские регионы не останутся без ответа, звучали не раз, причем это соответствует политике многих стран по борьбе с терроризмом, подчеркнул он в эфире НСН.

Так депутат прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о недовольстве ударами ВС РФ по Украине. Он напомнил, что ответ России последовал после многочисленных атак украинских дронов, которые произошли на фоне переговоров в Стамбуле.

«Сотни беспилотников каждый день пытались наносить удары по гражданским и энергетическим объектам в России, — подчеркнул депутат. — Мы всегда предупреждали о том, что Россия оставляет за собой право более чем адекватного ответа для того, чтобы остановить провокационные удары со стороны Украины, направленные как раз на то, чтобы сорвать эти переговоры».

Молчание в ответ на такие атаки будет означать согласие с политикой «шантажа и угроз», в то время как ответные меры демонстрируют, что за любыми ударами ВСУ последуют соответствующие шаги, отметил парламентарий. Причем эта тактика соответствует американской политике по борьбе с терроризмом и других стран, где активно борются с террористическими формированиями, подчеркнул Чепа.

«Атаки беспилотниками Украины по гражданским объектам иначе как террористическими назвать нельзя», — пояснил он.

Напомним, накануне агентство Reuters сообщило, что в течение ночи ВС РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала СВО и, по данным украинских официальных лиц, выпустили 367 беспилотных летательных аппаратов и ракет. Трамп после этого заявил о недовольстве тем, что Россия атаковала объекты Украины во время диалога Киева и Москвы. В Кремле позднее подчеркнули, что ВС РФ во время ударов по территории Украины атакуют только военные объекты, причем удары являются ответом на атаки ВСУ по российской территории.

Подробнее о том, ждать ли Киеву «рейда тысячи беспилотников» и почему такие действия ВС РФ можно расценивать как подготовку к летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Зеленский призвал усилить давление на РФ из-за ударов по Украине.