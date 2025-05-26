В Кремле прокомментировали реакцию Трампа на воздушные удары РФ по Украине

Песков: ВС РФ в ходе ответного удара по Украине атаковали только военные цели

Вооруженные силы РФ во время ударов по территории Украины атакуют только военные объекты. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа о том, что он остался недоволен действиями РФ на Украине.

«Разумеется, [удары по Украине] являются ответом на атаки. Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам. Это ответный удар, и удар как раз по военным объектам», — сказал представитель Кремля.

25 мая агентство Reuters сообщило, что в течение ночи ВС РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала специальной военной операции. По словам официальных лиц на Украине, по стране было выпущено 367 беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Позже о ситуации высказался американский лидер. Он отметил, что остался недоволен действиями президента РФ Владимира Путина. Как сказал Трамп, они с российским лидером всегда ладили, но теперь он «запускает ракеты в города». Хозяин Белого дома признался, что не знает, что случилось с главой другого государства.

Ранее в Совете Федерации РФ призвали спокойно относиться к критике Путина со стороны Трампа.