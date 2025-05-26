«Адский огонь». Почему удары России по Украине становятся все сильнее?

Киев во время налета беспилотников, 25 мая 2025 года

В ночь на 25 мая Вооруженные силы России нанесли один из самых мощных ударов по территории Украины с момента начала военной операции. В налете участвовали 298 беспилотников и 69 ракет. Ждать ли Киеву «рейда тысячи беспилотников» и почему такие действия ВС РФ можно расценивать как подготовку к летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В этом массированном огневом ударе приняли участие 367 российских средств воздушного нападения, включая беспилотные летательные аппараты, крылатые и оперативно-тактические ракеты (БЛА — 298, ракет — 69). Бомбардировке были подвергнуты военные объекты на территории Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Житомирской и Тернопольской области.

«Россия обрушивает на Украину адский огонь», — такими словами описал результат этого удара The Economist.

В первую очередь удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

Всего неделю назад Вооруженные силы России осуществили (как тогда казалось) рекордную атаку беспилотными летательными аппаратами по столице Украины и области. Было задействовано не менее 273 дронов типа «Герань».

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Но 25 мая в очередном ударе приняло участие гораздо большее количество средств воздушного нападения. И совершенно очевидно, что раз от разу в налетах будет принимать еще больше БЛА и ракет.

«Рейд тысячи беспилотников»

По данным британского The Economist, «Россия планирует увеличить производство беспилотных летательных аппаратов до 500 в день, что предполагает, что атаки роями по 1000 штук могут стать реальностью».

К слову говоря, рейд 1000 средств воздушного нападения — сугубо британское изобретение. Термин «рейд тысячи бомбардировщиков» был впервые использован для описания трех ночных бомбардировок, проведенных Королевскими военно-воздушными силами (RAF) против немецких городов летом 1942 года во время Второй мировой войны. Этот термин ввел в оборот глава бомбардировочного командования маршал RAF Артур Трэверс Харрис. Это именно под его руководством британские «Ланкастеры», «Галифаксы» и «Стирлинги» превращали в щебень немецкие города.

Бомбардировки осуществлялись по тщательно разработанным в штабе RAF методикам. Сначала сбрасывались фугасные бомбы, чтобы разрушить крыши и обнажить деревянные конструкции зданий, затем — зажигательные бомбы, и снова — фугасные для затруднения работы противопожарных служб. В результате подобных бомбардировок образовывался огненный шторм, температура в котором достигала 1500 градусов. От недостатка кислорода мирные граждане погибали даже в бомбоубежищах.

Сегодня потомки Артура Харриса учат нас гуманизму.

Цели массированных ударов

Что касается сил и средств противовоздушной обороны ВСУ, то они сегодня не в состоянии эффективно отражать удары российских средств воздушного нападения, передает слова одного из представителей командования ПВО ВСУ издание Business Insider.

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По словам украинских военнослужащих, в настоящее время ВКС РФ используют модифицированные версии БЛА «Герань» с двигателем, который позволяет им развивать скорость более 180 миль в час (около 290 км/ч). Вдвое-втрое возрос вес боевой части БЛА. Для увеличения сложности налета ВС РФ применяют ложные цели, а само построение удара (высотно-временной график) раз от разу не повторяется и отличается большой изобретательностью. Помимо прочего, новейшие российские модели БЛА «не боятся» украинской радиоэлектронной борьбы.

Ранее ВКС РФ обычно применяли «Герани» на малых высотах с целью снижения дальности их обнаружения РЛС противника. Однако сейчас, по свидетельствам бойцов ВСУ, к объектам поражения «Герани» по-прежнему подходят на предельно малых высотах.

Затем высота полета российских БЛА увеличивается до 2000-2500 метров, то есть «Герани» в этот момент находятся за пределами досягаемости пулеметов М2 Browning, как правило, используемых мобильными подразделениями ПВО ВСУ. Что касается ПЗРК FIM-92 Stinger, применяемых для поражения маловысотных целей, то сейчас в ВСУ ощущается их весьма и весьма серьезная нехватка.

Массированные огневые удары ВС РФ наносятся, по всей видимости, с двумя целями. Первое — увеличить договороспособность Киева.

Второе — осуществление мощных ударов по инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны можно рассматривать как подготовку ВС РФ к летней кампании 2025 года, если мирные переговоры окончательно зайдут в тупик.

Не приходится сомневаться, что проведение этой кампании будет более успешным, если удары ВС РФ по ОПК Украины, запасам материальных средств, вооружения, военной техники и боеприпасов, а также коммуникациям существенно ослабят боеспособность Вооруженных сил Украины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).