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Зеленский призвал усилить давление на РФ из-за ударов по Украине

Зеленский: Россию можно поставить в рамки только силой
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Россию можно принудить к миру «только силой», заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя российские ночные удары по украинской территории.

По его словам, российская армия этой ночью применила против Украины наибольшее количество дронов с начала конфликта.

«Как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Только благодаря силе — силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех наций, уважающих жизнь, – можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира», — написал он.

Зеленский считает, что на действия Москвы стоит отвечать увеличением санкций, блокированием российских финансов и торговли нефтью.

До этого президент США Дональд Трамп, комментируя атаки РФ по Украине, заявил, что недоволен действиями российского лидера Владимира Путина.

Отвечая на это, в Кремле заявили, что удары по украинским городам являются ответом на атаки со стороны Украины.

Ранее эксперт назвал возможный срок выхода Трампа из переговоров по Украине.

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