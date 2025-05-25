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«Спасибо родине и президенту»: военные РФ рассказали об освобождении из плена

Освобожденный из плена боец признался, что не верил в свое возвращение домой

Российский военнослужащий, который вернулся домой в ходе масштабного обмена пленными между РФ и Украиной, заявил, что до последнего не верил в свое возвращение на родину. О своих эмоциях он рассказал на видеозаписи, предоставленной Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«Нет слов. Я, честно говоря, до последнего момента не верил, пока не переоделся в форму, что действительно меня обменяли», — признался военный.

Другой боец Вооруженных сил (ВС) России поблагодарил родину и президента РФ Владимира Путина за возможность вернуться домой.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились в Стамбуле 16 мая. В этот день стороны передали друг другу по 303 военнослужащих.

По данным Минобороны России, в настоящее время военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В скором времени их отправят для дальнейшего лечения и реабилитации в РФ.

Первый этап обмена пленными по формуле «1000 на 1000» состоялся 23 мая. Тогда Россия и Украина освободили по 270 пленных солдат и 120 гражданских лиц.

24 мая Москва и Киев обменялись 307 военнослужащими, которые попали в плен в ходе выполнения боевых задач.

Ранее вернувшиеся из плена военные РФ рассказали, что ВСУ их избивали.

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