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Вернувшиеся из плена российские военные рассказали об избиениях со стороны ВСУ

«Известия»: вернувшиеся из плена военные РФ рассказали, что ВСУ их избивали
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Вернувшиеся с подконтрольной Украине территории бойцы Вооруженных сил (ВС) России рассказали, что украинские военные и националистическая бригада «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) избивали российских военнослужащих в плену. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

На опубликованном изданием видео один из военнослужащих рассказал, что избиения и унижения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были «зверскими».

Военнослужащие провели в плену от нескольких месяцев до полутора лет. Один из них рассказал, что члены бригады «Азов» также избивали пленных и издевались над ними. По его словам, первые сутки в плену были особенно тяжелыми. Военнослужащих жестоко били, заставляли заучивать непонятные тексты и произносить их на камеру.

24 мая, Москва и Киев передали друг другу по 307 украинских и российских военнослужащих, попавших в плен в ходе боевых действий. Сначала вернувшиеся бойцы Вооруженных сил РФ были на территории Белоруссии, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Это был не первый обмен, состоявшийся в рамках достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Предыдущий обмен прошел 23 мая — тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

Ранее Трамп преждевременно раскрыл детали обмена пленными РФ и Украины.

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