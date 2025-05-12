Ночь на линии контроля в Джамму и Кашмире впервые за последние дни прошла спокойно

NDTV: ночь на линии контроля в Джамму и Кашмире прошла без инцидентов

Ночь на линии контроля в Кашмире и вдоль международной границы между Индией и Пакистаном прошла спокойно. Об этом, ссылаясь на индийские военные источники, сообщает телеканал NDTV.

По словам собеседников телеканала, ночь вдоль линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир и на индо-пакистанской границе впервые за последние дни прошла без каких-либо инцидентов.

11 мая сообщалось, что власти Индии намерены продолжить войну с Пакистаном.

Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую», 6 мая. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп выразил готовность решить конфликт между Индией и Пакистаном.