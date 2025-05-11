Трамп выразил готовность решить конфликт между Индией и Пакистаном

США намерены «работать с обеими сторонами» конфликта между Индией и Пакистаном, чтобы найти решение кризиса. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Я буду работать с вами обеими, чтобы понять, можно ли после «тысячи лет» найти решение по Кашмиру», — подчеркнул он.

По словам американского лидера, Вашингтон намерен значительно увеличить объемы торговли как с Индией, так и с Пакистаном в рамках попытки урегулирования.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Слова американского лидера подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск).

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии пригрозили Пакистану последствиями в случае эскалации конфликта.