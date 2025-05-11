Власти Индии намерены продолжить войну с Пакистаном

Власти Индии намерены продолжить военную операцию «Синдур» против Пакистана. Об этом сообщает агентство ANI.

«Операция «Синдур» не завершена, мы находимся в новой норме, мир должен это принять. Пакистан должен это принять; дела не могут идти как обычно», — подчеркнули в Нью-Дели.

Целью операции индийские власти назвали привлечение к ответственности виновных в теракте в Пахалгаме в спорном штате Джамму и Кашмир. По словам представителей Индии, эта мера является «новой нормой» в подходе Индии к борьбе с терроризмом.

До этого Индия открыла один из шлюзов дамбы на реке Чинаб у границы с Пакистаном.

Индия начала военную операцию «Синдур» против инфраструктуры в Пакистане, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую», 6 мая. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп выразил готовность решить конфликт между Индией и Пакистаном.