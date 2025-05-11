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Индия возобновила пропуск воды в Пакистан

Индия открыла один из шлюзов дамбы на реке Чинаб у границы с Пакистаном

Индия открыла один из шлюзов дамбы на реке Чинаб у границы с Пакистаном. Об этом сообщает ANI.

Таким образом, после урегулирования конфликта между странами вода из реки частично начала течь в сторону Пакистана.

4 мая стало известно, что Индия приостановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Чинаб на границе с Пакистаном. По данным СМИ, аналогичные меры страна планировала принять на плотине Кишанганга на реке Джелам. Глава правительства Индии Нарендра Моди 6 мая заявлял, что вода из индийских рек перестанет уходить за пределы государства и будет служить только его интересам.

Между Индией и Пакистаном действовал договор о водах Инда 1960 года о распределении водных ресурсов. По документу, Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками Чинабом и Джеламом. При этом Индия по договору может использовать их воду для орошения прилегающих полей и для нужд жителей прилегающих районов. Нью-Дели в свою очередь получил полный контроль над реками Беас, а также Рави и Сатледж.

Ранее эксперт оценил вероятность ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.

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Конфликт Индии и Пакистана
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