Эксперт заявил об активном применении дронов ВСУ на некоторых участках в ходе перемирия

Марочко: ВСУ в перемирие атаковали беспилотниками чаще, чем до него

Подразделения украинской армии в ходе трехдневного перемирия на некоторых участках в зоне специальной военной операции атаковали дронами чаще, чем до объявления Москвой режима прекращения огня. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В небе беспилотников было такое же количество, как и до перемирия. На некоторых участках даже больше, чем до объявления перемирия», — отметил он.

Кроме того, украинские войска во время трехдневного перемирия открывали огонь из «всего, что есть у них на вооружении». В том числе из минометов, добавил Марочко.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня действовал с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Путина. В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина свыше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня.