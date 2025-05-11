В девяти регионах Украины отменили воздушную тревогу

На Украине отменили тревогу в девяти регионах через 30 минут после объявления

Воздушную тревогу в девяти регионах Украины отменили спустя 30 минут после объявления. Об этом сообщили власти Украины.

Сирены звучали в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях страны.

До этого Минобороны сообщило, что ВС РФ с окончанием трехдневного перемирия продолжили СВО.

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования 80-летия Победы, действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подтвердил, что время его действия истекло.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

Чуть позже российский лидер заявил, что предложение РФ о переговорах уже лежит на столе у киевских властей. По его словам, теперь решение за Украиной и ее кураторами.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников вне зоны СВО с 8 мая.