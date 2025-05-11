Путин рассказал о нападениях Украины во время объявленного прекращения огня

Путин: Киев почти пять тысяч раз нарушал пасхальное перемирие

Украина предприняла пять тысяч попыток нападения на государственную границу РФ после объявленного режима прекращения огня в честь пасхального перемирия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает пресс-служба Кремля.

«Не соблюдалось инициированное Россией пасхальное перемирие, режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти пять тысяч раз», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что за три дня объявленного прекращения огня — 8, 9 и 10 мая было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу России в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью.

Кроме того, рассказал президент, на других направлениях было предпринято еще порядка 36 атак. По словам главы государства, все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на российскую территорию, были отражены.

Путин подчеркнул, что военные эксперты охарактеризовали попытки проникновения украинских формирований политическими, поскольку они не имели никакого военного значения. В результате противник понес большие потери среди личного состава, заключил российский лидер.

Путин начал пресс-конференцию с российскими и зарубежными журналистами в Малахитовом зале Кремля. Мероприятие началось около 1:40 по мск, пресс-конференция проводится впервые в такое позднее время. В начале своего выступления российский лидер еще раз поздравил с Днем Победы и поблагодарил зарубежных партнеров за визит в Москву.

Ранее Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле.