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Началось объявленное Путиным перемирие

Вступило в силу перемирие, объявленное Путиным на 80-летие Победы
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Великой Победы вступила в силу в четверг, 8 мая. Соответствующее предложение российский лидер озвучил 28 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

Перемирие, объявленное из гуманитарных соображений, действует с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Согласно решению Путина, все боевые действия на этот период приостанавливаются. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

5 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что высоко оценивает решение российского лидера объявить трехдневное перемирие на Украине. Глава Белого дома добавил, что считает, что обе стороны украинского конфликта хотят его урегулирования.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

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