Подполковник Дэвис сообщил, что Зеленский потерпел фиаско в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел фиаско в результате провального вторжения украинских военных формирований в Курскую область. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.

«Заявления, которые делал Зеленский, все обещания, которые он давал, речи, которыми он требовал продолжать сражаться. <…> все это оказалось напрасным», — отметил он.

Этот план изначально был обречен на провал, добавил Дэвис.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Он добавил, что план Украины, рассчитывавшей благодаря вторжению в регион сорвать наступление РФ в Донбассе, провалился. Герасимов также подтвердил участие военных КНДР в боях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркнул, что освобождение Курской области от украинских войск полностью нивелировало попытки Зеленского получить какие-либо территориальные или политические уступки в обмен на эту территорию. По его словам, освобождение Курской области окажет существенное влияние на международные процессы и заметно ослабит переговорные позиции Зеленского.

Ранее Захарова заявила о планах освобождения всех территорий РФ под контролем Киева.