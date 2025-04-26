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В России заявили о несостоятельности планов Зеленского по Курской области

Мирошник: на идее Киева что-то получить в обмен на курскую землю поставлен крест
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Alina Smutko/Reuters

Освобождение Курской области от украинских войск полностью нивелировало попытки Владимира Зеленского получить какие-либо территориальные или политические уступки в обмен на эту территорию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, освобождение Курской области окажет существенное влияние на международные процессы и заметно ослабит переговорные позиции Зеленского.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области, отметив мужество и героизм бойцов. По словам президента, успешные действия в этом регионе создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения на других направлениях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях.

Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев выразил уверенность, что день освобождения Курской области от украинских войск войдет в учебники истории как пример мужества и стойкости.

Ранее Захарова заявила о планах освобождения всех территорий РФ под контролем Киева.

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Атаки на Курскую область
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