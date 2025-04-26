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Герасимов заявил, что Украине не удалось сорвать наступление ВС РФ в Донбассе

Герасимов: план Украины по срыву наступления ВС РФ в Донбассе провалился
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Сергей Бобылев/РИА Новости

План украинских властей, направленный на срыв наступления российских войск в Донбассе, провалился. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

Военачальник оценил ситуацию на фронте в ходе беседы с президентом страны Владимиром Путиным.

«Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились», — отметил он.

26 апреля российские бойцы взяли под контроль село Горналь в Курской области.

В тот же день Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. По словам начальника Генштаба, в ходе боев на территории региона Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 76 тыс. военнослужащих.

При этом российский лидер отметил, что полный разгром ВСУ в Курской области создает условия для дальнейших успешных действий Вооруженных сил РФ на других важных участках фронта. Кроме того, он приблизил «разгром неонацистского режима» в целом.

Ранее министерство обороны РФ показало кадры с украинскими солдатами, сдавшимися в плен в Курской области.

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