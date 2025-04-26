Захарова: вслед за Курской областью от ВСУ освободят все территории субъектов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вслед за освобождением Курской области от подразделений ВСУ будут возвращены под контроль России все территории субъектов РФ, остающиеся под управлением Киева. Ее комментарий доступен на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В их числе — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР, ЛНР), Запорожская и Херсонская области.

«Курская область — первый этап. Мы продолжим работу до полного освобождения российских регионов от киевского режима», — подчеркнула Захарова в официальном комментарии.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Курской области, отметив мужество и героизм бойцов. По словам президента, успешные действия в этом регионе создают благоприятные условия для дальнейшего продвижения на других направлениях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боевых действиях.

Ранее в Госдуме заявили, что освобождение Курской области — «крах режима Зеленского».