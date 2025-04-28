Ким Чен Ын назвал участников операции в Курской области героями

Ким Чен Ын: участники курской операции боролись за справедливость, они герои

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что бойцы республики, участвовавшие в операции по освобождению Курской области, сражались за справедливость и стали героями. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК) отметил «высокий боевой дух» и «массовый героизм» солдат, внесших, по его словам, вклад в «уничтожение неонацистских сил Украины». Завершение операции, как подчеркнули в ЦВК, подтвердило прочность союзнических отношений между РФ и КНДР.

«Все они, кто боролся за справедливость, — герои и представители чести Родины», — сказал Ким Чен Ын.

Также Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие солдат КНДР в освобождении Курской области.

В ночь на 28 апреля южнокорейское информагентство Рёнхап сообщило, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) официально заявила о направлении военных подразделений в Российскую Федерацию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путина о завершении операции по освобождению Курской области. Он добавил, что план Украины, рассчитывавшей благодаря вторжению в регион сорвать наступление РФ в Донбассе, провалился. Герасимов также подтвердил участие военных КНДР в боях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне установят памятник военным КНДР, сражавшимся в Курской области.