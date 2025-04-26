После освобождения Курской области на других участках российские войска выполняют задачи по плану специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, запись его доклада опубликована в Telegram-канале Кремля.

«На остальных направлениях объединенная группировка войск продолжает выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции», — сказал начальник Генштаба.

26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена.

По словам президента России Владимира Путина, полный разгром ВСУ в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также «приближает разгром неонацистского режима».

Также начальник Генштаба отметил вклад военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), они, подчеркнул Герасимов, показали мужество и героизм во время боев в Курской области.

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Ранее Герасимов рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области.