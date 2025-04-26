Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Герасимов заявил, что российские войска действуют согласно плану спецоперации

Герасимов: российские войска действуют по плану СВО
close
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

После освобождения Курской области на других участках российские войска выполняют задачи по плану специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, запись его доклада опубликована в Telegram-канале Кремля.

«На остальных направлениях объединенная группировка войск продолжает выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции», — сказал начальник Генштаба.

26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена.

По словам президента России Владимира Путина, полный разгром ВСУ в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также «приближает разгром неонацистского режима».

Также начальник Генштаба отметил вклад военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), они, подчеркнул Герасимов, показали мужество и героизм во время боев в Курской области.

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Ранее Герасимов рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами