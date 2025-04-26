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Герасимов рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области

Герасимов: ВС РФ создают зону безопасности в Сумской области
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, под контроль взяты четыре населенных пункта в данном регионе. В настоящее время российскими войсками контролируется более 90 квадратных километров, отметил он.

В субботу, 26 апреля, Герасимов сообщил, что российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Горналь в Курской области. Это последний населенный пункт в Курской области, остававшийся под контролем ВСУ. Начальник российского Генерального штаба подчеркнул, что операция по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины завершена.

Ранее Алаудинов назвал сложной ситуацию в Курской и Белгородской областях.

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