Герасимов: военные КНДР в Курской области показали мужество и героизм

Военные из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) показали мужество и героизм во время боев в Курской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, запись его доклада опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины», — сказал Герасимов.

26 апреля Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Агентство ТАСС сообщало, что российским Вооруженным силам после освобождения населенного пункта Олешня осталось выбить военных ВСУ из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область.

Ранее в Госдуме подтвердили планы о создании буферной зоны в Сумской области.