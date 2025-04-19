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Глава Генштаба ВС РФ заявил об освобождении почти всей Курской области

Глава Генштаба Герасимов: 99,5% территорий Курской области освобождены
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Его слова приводит ТАСС.

«Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена», — сказал Герасимов.

Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

19 апреля агентство ТАСС сообщило, что российским Вооруженным силам после освобождения Олешни осталось выбить военных ВСУ из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область. Отмечается, что ожесточенные бои в Горнале продолжаются — подразделения ВСУ выдавливаются из Горнальского монастыря.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вся Россия ждет освобождения региона от Вооруженных сил Украины.

Ранее командующим группировок в зоне СВО приказали прекратить огонь.

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