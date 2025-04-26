Путин заявил, что освобождение Курской области приближает РФ к успеху на других участках

Путин: разгром ВСУ под Курском приближает победу над неонацистским режимом

Освобождение Курской области создает Вооруженным силам РФ условия для успеха на других участках фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, запись его доклада опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — сказал глава государства.

Президент также добавил, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

До этого Герасимов отметил вклад военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в освобождение Курской области. Он сказал, что они проявили мужество и героизм.

26 апреля Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Агентство ТАСС сообщало, что российским Вооруженным силам после освобождения населенного пункта Олешня осталось выбить военных ВСУ из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область.

До этого в Госдуме подтвердили планы о создании буферной зоны в Сумской области.