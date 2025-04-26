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Путин заявил, что освобождение Курской области приближает РФ к успеху на других участках

Путин: разгром ВСУ под Курском приближает победу над неонацистским режимом
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Освобождение Курской области создает Вооруженным силам РФ условия для успеха на других участках фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, запись его доклада опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — сказал глава государства.

Президент также добавил, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

До этого Герасимов отметил вклад военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в освобождение Курской области. Он сказал, что они проявили мужество и героизм.

26 апреля Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

19 апреля Герасимов в докладе российскому президенту заявил, что ВС РФ освободили большую часть захваченных территорий Курской области. Он отметил, что речь идет о 1260 квадратных километрах, что составляет 99,5%.

Агентство ТАСС сообщало, что российским Вооруженным силам после освобождения населенного пункта Олешня осталось выбить военных ВСУ из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область.

До этого в Госдуме подтвердили планы о создании буферной зоны в Сумской области.

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