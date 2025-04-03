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Командование ВСУ запретило сдаваться своим военным возле Гуево в Курской области

РИА Новости: ВСУ запретило сдаваться своим военным возле Гуево в Курской области
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинское командование запретило сдаваться своим военнослужащим, окруженным возле населенного пункта Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в подполье.

«Военным [ВСУ], полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться», — отметил собеседник агентства.

Никакой помощи для них не предвидится, добавил он.

2 апреля сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Север» Вооруженных сил России эвакуировали из Гуево несколько местных жителей. По информации ТАСС, в Гуево идут ожесточенные бои с ВСУ, и эвакуацию проводят только в крайних случаях.

При этом Telegram-канал SHOT заявил, что российские военнослужащие заняли всю территорию Гуево в Суджанском районе. Отмечалось, что противник пытается закрепиться в районе Никольского Белогорского монастыря.

12 марта президент России Владимир Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что у окруженных бойцов украинской армии в российском регионе есть только два выбора — сдаться в плен или быть уничтоженными.

Ранее Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженные силы ВСУ в Курской области.

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