Путин заявил, что у ВСУ не получится выйти из Курской области

Путин: у блокированных ВСУ в Курской области два выбора

Блокированные в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки выйти маленькими группами, но у них этого не получится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

Российский лидер добавил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно.

«Техника брошена полностью, вывести ее невозможно. Она там останется, это уже гарантировано», — заявил Путин.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что у окруженных бойцов украинской армии в российском регионе есть только два выбора — сдаться в плен или отдать свои жизни в бою.

Также в ходе пресс-конференции глава государства отметил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине, однако возникает вопрос, что делать с участком украинского вклинения в Курской области.

13 марта военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что группировка ВСУ в Курской области фактически окружена. На следующем этапе она будет рассечена на части и уничтожена. Бойцы ВС РФ на отдельных направлениях уже перешли государственную границу с Украиной и вышли в Сумскую область.

Ранее в «Ахмате» рассказали об огневых точках ВСУ в домах мирных жителей Суджи.