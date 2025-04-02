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Российские солдаты эвакуировали несколько жителей Гуево в Курской области

ВС РФ эвакуировали несколько жителей Гуево, в котором идут бои с ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» эвакуировали из населенного пункта Гуево в Курской области несколько местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Бойцы «Севера» выбивают врага из населенного пункта. Удалось провести эвакуацию гражданского населения», — рассказал источник.

По его словам, сейчас в Гуево идут ожесточенные бои с ВСУ, и эвакуацию проводят только в крайних случаях.

При этом SHOT 2 апреля сообщил, что российские военнослужащие заняли всю территорию Гуево в Суджанском районе. Отмечалось, что противник пытается закрепиться в районе Никольского Белогорского монастыря.

Известно также, что за прошедшие сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты энергетики в Курской области, продолжая нарушать мораторий на обстрел гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно о возможном вреде военным ВС РФ из-за сообщений о боях в Курской области.

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