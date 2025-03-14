Трамп обратился к Путину по ВСУ в Курской области

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что 13 марта переговорил с российским коллегой Владимиром Путиным и попросил его «пощадить полностью окруженные» в Курской области силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, глава Белого дома заявил о высоких шансах разрешения ситуации на Украине.

Он назвал разговор «очень хорошим и продуктивным».

«У нас была очень хорошая и продуктивная дискуссия с президентом России», — написал Трамп.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.