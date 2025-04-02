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ВВС Израиля атаковали исследовательский центр в Дамаске

Syria TV: военная авиация Израиля атаковала исследовательский центр в Дамаске
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израильские военные самолеты нанесли удар по зданию исследовательского центра в Дамаске. Об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV.

По информации журналистов, атакованный научно-исследовательский центр находится в районе Барзе.

13 марта в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об ударе по штабу палестинской организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России) в Дамаске. По словам представителей ЦАХАЛ, штаб использовался для координации террористической деятельности против Израиля.

25 марта в ЦАХАЛ сообщали об ударах по военным объектам, расположенным на двух базах в Сирии. 22 марта израильские войска также ударили по стратегическим объектам в Сирии.

23 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии.

Ранее в Минобороны Израиля сообщили о расширении операции в секторе Газа.

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