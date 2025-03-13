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Израильские военные нанесли удар по Дамаску

ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу «Исламского джихада» в Дамаске
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Sham FM/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по столице Сирии Дамаску, атаковав штаб палестинской организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России). Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад израильские ВВС нанесли разведывательный удар по... командному центру, принадлежащему террористической организации «Исламский джихад» в Дамаске», — говорится в сообщении.

По словам представителей ЦАХАЛ, штаб использовали для координации террористической деятельности против Израиля. В ведомстве подчеркнули, что не позволят террористам «закрепиться на сирийской территории».

11 марта израильские самолеты нанесли удары по радарам, средствам слежения, командным штабам и военным объектам бывшего режима Сирии. Он отметил, что присутствие этих средств на юге страны представляло угрозу Израилю, и что нанесение ударов по этим объектам было направлено на «устранение будущих угроз» и укрепление безопасности на границе.

Ранее Песков рассказал, какой Россия хочет видеть Сирию.

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