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Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии

ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по военным объектам на двух базах в Сирии
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Ammar Awad/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам, расположенным на двух базах в Сирии.
Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о военных базах Тадмор и Т4.

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операцию по устранению любой угрозы гражданам Израиля.

Также 22 марта израильские войска ударили по стратегическим объектам в Сирии.

11 марта телеканал Syria TV сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по авиабазе Хальхаля в провинции Сувейда на юге Сирии. Представитель ЦАХАЛ Авихай Адреи уточнил, что израильские самолеты ударили по радарам, средствам слежения, командным штабам и военным объектам.

13 марта в ЦАХАЛ заявили, что израильские войска нанесли удар по столице Сирии Дамаску, атаковав штаб палестинской организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России). По словам представителей армии, штаб использовался для координации террористической деятельности против Израиля.

Ранее россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле.

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