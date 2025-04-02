В Минобороны Израиля сообщили о расширении операции в секторе Газа

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ расширит операцию в секторе Газа. Об этом пишет Bloomberg.

По словам министра, новые территории, которые ЦАХАЛ возьмет под контроль, станут частью буферной зоны.

«Израиль заявил, что расширяет наземные операции в секторе Газа, спустя несколько дней после того, как попросил людей в южных частях палестинской территории покинуть ее, поскольку он готовится к более интенсивным боям с ХАМАС», — говорится в публикации.

До этого газета Jerusalem Post (JPost) со ссылкой на источник в израильских силовых структурах писала, что израильские власти требуют от палестинского движения ХАМАС освободить 11 заложников, чтобы установить в секторе Газа 40-дневное перемирие.

В настоящее время ХАМАС готов освободить пятерых заложников, с чем израильские власти не согласны.

Ранее сообщалось, что ХАМАС согласился на условия Египта и Катара по прекращению огня в Газе.