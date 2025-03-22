Израильские войска ударили по стратегическим объектам в Сирии

Армия Израиля ударила по стратегическим объектам на военных базах «Тадмур» и Т4

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военно-стратегическим объектам, расположенным на сирийских военных базах «Тадмур» и Т4. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля продолжит действовать, чтобы устранить любую угрозу гражданам Государства Израиль», — говорится в сообщении.

11 марта телеканал Syria TV сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по авиабазе Хальхаля в провинции Сувейда на юге Сирии. Представитель ЦАХАЛ Авихай Адреи уточнил, что израильские самолеты ударили по радарам, средствам слежения, командным штабам и военным объектам.

13 марта в ЦАХАЛ заявили, что израильские войска нанесли удар по столице Сирии Дамаску, атаковав штаб палестинской организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России). По словам представителей армии, штаб использовался для координации террористической деятельности против Израиля.

Ранее россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле.