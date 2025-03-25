Командир «Ахмата» показал «пророческую» надпись на разбитом авто ВСУ в Судже

Командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» показал ликвидированный в курской Судже автомобиль Вооруженных сил Украины с «пророческой» надписью. Соответствующее фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Архивное. Суджа. Как съездили?» — подписал публикацию командир.

На кадрах видно, что на машину была нанесена надпись «Везу в пекло».

До этого военкор Александр Коц показал снаряды с посланием ВСУ. По его словам, российские военнослужащие 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям противника в отместку за военных корреспондентов, в частности, журналиста «Известий» Александра Федорчака.

18 марта «Аид» нашел зажигалку украинского военнослужащего с вопросом «с того света». На этом предмете изображен военный летчик и нанесена надпись на украинском языке: «Ты веришь в привидения?».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.