Российские военные написали на снарядах послание ВСУ

Военкор Коц показал фото снарядов с посланием ВСУ после данных о журналистах

Военкор Александр Коц показал снаряды с посланием Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующие кадры он обнародовал в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военнослужащие 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям противника в отместку за военных корреспондентов, в частности, журналиста «Известий» Александра Федорчака.

«За Федорчака и военкоров», — говорится в надписи на снарядах.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки ВСУ на российских журналистов в ЛНР призвала международные организации ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ отреагировать на произошедшее.

По ее словам, количество таких ударов увеличивается по мере того, как украинская сторона осознает, что не может «нанести какого-либо урона» России на поле боя. Захарова отметила, что атака на журналистов в ЛНР была целенаправленной. Она добавила, что преступники получат реальные сроки заключения.

Ранее корреспондент «Звезды» получил тяжелое ранение при атаке на машину с журналистами в ЛНР.