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На Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции

Профессор Малинен об операции ВС РФ «Поток» под Курском: снимут фильмы
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Кадр из видео/RT на русском/Rutube

Об операции «Поток» ВС России, в ходе которой российские военные использовали газовую трубу, чтобы попасть в Суджу в Курской области, будут снимать фильмы и писать книги. Так прокомментировал действия ВС РФ профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Об этом будут писать книги и снимать фильмы. Удивительно», — подчеркнул он.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

В этот же день российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Ранее журналист обратился к тем, кто хочет обвинить Россию в нежелании кончить конфликт.

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