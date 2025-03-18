В Судже бойцы «Ахмата» нашли зажигалку солдата ВСУ с вопросом с того света

В Судже Курской области бойцы спецназа «Ахмат» нашли зажигалку военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вопросом «с того света». Соответствующую фотографию разместил в своем Telegram-канале командир разведгруппы спецназа с позывным «Аид».

На этом предмете изображен военный летчик и нанесена надпись на украинском языке: «Ты веришь в привидения?»

«Тебе виднее», — прокомментировал «Аид».

Он также отметил, что зажигалка принадлежала бойцу ВСУ, который был ликвидирован в ходе боев за освобождение этого города.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее украинские танкисты в Судже признались, что их заставили воевать.