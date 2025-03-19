ВСУ атаковали энергообъект после разговора Путина и Трампа

ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) спустя три часа после разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что атакованная нефтебаза обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — подчеркнули в МО РФ.

Отмечается, что Россия после договоренностей с Украиной воздержалась об атаке семью беспилотниками по украинским объектам энергоинфраструктуры.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. К текущему моменту площадь возгорания достигла 1 700 квадратных метров.

Ранее украинский политолог назвал успешными для Киева переговоры Путина и Трампа.