В Кремле оценили, как удары ВСУ повлияют на разговор Путина и Трампа

Песков: нарушение Киевом договора может привести к разговору Путина и Трампа

Несоблюдение Украиной договоренностей по отказу от ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать поводом для еще одного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что лидеры двух стран договорились и дальше продолжать контактировать по всем вопросам. Он не исключил, что ситуация с нарушением условий перемирия со стороны киевских властей может стать поводом для новой беседы.

«Безусловно. Президенты подтвердили свое намерение далее продолжать по необходимости контакты. Помимо этого, вы знаете, что налажены контакты по линии команд. И это позволяет весьма оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что цена слов украинского лидера Владимира Зеленского «не слишком велика». По словам пресс-секретаря, Россия выполняет условия соглашения, когда как Киев продолжает атаковать энергообъекты РФ.

«Мы слышим заявления из Киева дескать русские сами себя обстреляли. Абсурдное заявление. Это лишний раз показывает насколько можно доверять киевскому режиму», — резюмировал Песков.

В ходе телефонного разговора 18 марта Путин согласился на предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Однако 21 марта в Госдуме заявили о нарушении этой договоренности со стороны Украины.

23 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Украина продемонстрировала полную недоговороспособность, организовав новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры в РФ.

Ранее аналитики узнали, как россияне относятся к идее о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на энергетические объекты.