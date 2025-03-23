Пушилин заявил, что на фронте в Донбассе идет продвижение

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что на фронте идет продвижение.

«По фронту мы видим, что все продвигается. Темпы меняются исходя из обстановки, но абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли, Донбасса», — сказал он.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов ранее заявлял, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины у села Степовое в Запорожской области. 14 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении в Запорожской области.

Военный эксперт Ян Гагин заявлял, что российские войска практически вплотную подошли к административной границе Днепропетровской области.

Ранее в Госдуме рассказали, когда начнется восстановление Курской области.