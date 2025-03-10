Гагин: ВС РФ практически подошли к границе с Днепропетровской областью

Военный эксперт Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российские войска практически вплотную подошли к границе с Днепропетровской областью.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «решили поддержать именно южнодонецкое направление».

«Мы там очень глубоко ушли, очень высокими темпами, и мы практически вплотную подошли к административной границе Днепропетровской области», — отметил Гагин.

Накануне Гагин заявил, что занятый Вооруженными силами РФ Константинополь в Донецкой народной республике открывает дорогу для российской армии на Днепропетровскую область. Он добавил, что российские военные «качественно и быстро» продвигаются вперед.

До этого сообщалось, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Константинополь. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ и морской пехоты в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР.

Ранее российские войска продвинулись у границы ДНР и Запорожской области.