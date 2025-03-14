Вооруженные силы (ВС) России продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись широким фронтом на ореховском направлении на север к селам Щербаки и Малые Щербаки, освободив свыше восьми квадратных километров», — сказал глава комиссии.

По словам Рогова, в результате продвижения российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, в связи с чем были вынуждены отступить.

2 марта Рогов сообщил, что подразделения ВС России взяли под контроль более шести квадратных километров территории в сторону населенного пункта Щербаки.

В этот же день глава комиссии заявил, что российские войска нанесли авиаудар по расположению ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай у границы ДНР и Днепропетровской области. По его словам, в результате атаки украинская армия потеряла более десяти единиц бронетехники, а также несколько десятков военнослужащих.

Ранее Рогозин сообщил, что ВСУ обрабатывают БПЛА ядами и ракетным топливом.