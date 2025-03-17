Рогов заявил о прорыве обороны в Запорожской области

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины у села Степовое в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши армия прорвала оборону ВСУ на восточных рубежах села Степовое, освободив перед этим на подступах к селу порядка восьми квадратных километров», — сказал он.

По его данным, ВС РФ заняли восточную часть населенного пункта и продолжают наступать.

14 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета сообщал, что Вооруженные силы России продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении в Запорожской области.

На прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин заявлял, что российские войска практически вплотную подошли к административной границе Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что участник прорыва в Суджу по газовой трубе попал в госпиталь с тяжелым отравлением.