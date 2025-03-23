Россиянам рассказали, когда начнется восстановление Курской области

Восстановительные работы в Курской области начнутся после того, как компетентные органы выдадут разрешение на их проведение. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил член комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Он отметил, что многие объекты в приграничном регионе получили повреждения не только из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Как сказал законодатель, все эти сооружения нуждаются в ремонте.

«Регионом управляет опытный [временно исполняющий обязанности губернатора Курской области] Александр Хинштейн, и сомнений в его компетенциях, которые позволят оперативно начать работу по восстановлению и грамотно ее координировать, у меня нет», — подчеркнул депутат.

Якубовский уточнил, что сначала восстановительные работы должны быть согласованы органами, отвечающими за безопасность и охрану государственной границы.

Также парламентарий порассуждал о том, кто мог бы инвестировать средства в восстановление Курской области. По его мнению, крупные российские компании и государственные корпорации обязательно изъявят желание принять участие в этом процессе.

Ранее Хинштейн высказался о восстановительных работах в Курской области.