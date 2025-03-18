Российские военные эвакуируют американскую трофейную технику из Курской области

В Курской области подразделения Вооруженных сил России проводят массовую эвакуацию трофейной иностранной техники ВСУ, включая американские образцы. Об этом пишет РИА Новости.

Среди эвакуируемой техники есть броневики MaxxPro и бронетранспортеры Stryker производства США, отметило агентство. По словам военнослужащих, присутствуют практически не поврежденные экземпляры.

Вывозом образцов вооружения занимаются бойцы спецназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями российской группировки войск «Север».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

18 марта российский боец с позывным «Спиридон» рассказал, что оставшиеся в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть регион под видом мирных жителей. Из-за этого российские военнослужащие вынуждены проверять у гражданских документы.

Ранее глава минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением.