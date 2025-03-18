Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные эвакуируют американскую трофейную технику из Курской области

РИА Новости: в Курской области российские военные эвакуируют трофейную технику
close
Телеграм-канал «РИА Новости»

В Курской области подразделения Вооруженных сил России проводят массовую эвакуацию трофейной иностранной техники ВСУ, включая американские образцы. Об этом пишет РИА Новости.

Среди эвакуируемой техники есть броневики MaxxPro и бронетранспортеры Stryker производства США, отметило агентство. По словам военнослужащих, присутствуют практически не поврежденные экземпляры.

Вывозом образцов вооружения занимаются бойцы спецназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями российской группировки войск «Север».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

18 марта российский боец с позывным «Спиридон» рассказал, что оставшиеся в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть регион под видом мирных жителей. Из-за этого российские военнослужащие вынуждены проверять у гражданских документы.

Ранее глава минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами